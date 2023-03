Goldman Sachs approva Bitcoin, dando una spinta all’Arcade Blockchain Metacade (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono state diffuse importanti notizie sull’andamento del prezzo della criptovaluta Bitcoin e sul suo rapporto con il gigante finanziario Goldman Sachs. Goldman Sachs ha finalmente fatto un’inversione di rotta e ha completamente ribaltato la sua posizione su Bitcoin (BTC) e Web3. Per i nuovi progetti Web3 come Metacade (MCADE), che sono cresciuti notevolmente nelle ultime settimane, questa è una notizia fenomenale. Quindi, quanto potrebbe diventare prezioso MCADE nel 2023 e non solo? Goldman Sachs cambia la sua posizione sull’azione dei prezzi della criptovaluta Bitcoin Goldman Sachs ha recentemente pubblicato un report che dimostra come l’andamento dei prezzi della criptovaluta ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono state diffuse importanti notizie sull’andamento del prezzo della criptovalutae sul suo rapporto con il gigante finanziarioha finalmente fatto un’inversione di rotta e ha completamente ribaltato la sua posizione su(BTC) e Web3. Per i nuovi progetti Web3 come(MCADE), che sono cresciuti notevolmente nelle ultime settimane, questa è una notizia fenomenale. Quindi, quanto potrebbe diventare prezioso MCADE nel 2023 e non solo?cambia la sua posizione sull’azione dei prezzi della criptovalutaha recentemente pubblicato un report che dimostra come l’andamento dei prezzi della criptovaluta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... So_Normal2 : @RaffaellaRegoli Macron come Draghi sono servi di Goldman & Sachs, devono evaporare. - alex_drastico72 : RT @lauranaka: First Republic : sono 11 le banche Usa, tra cui Goldman Sachs e JP Morgan, che fanno da assist versando $30 MLD. Ma a Wall S… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: First Republic : sono 11 le banche Usa, tra cui Goldman Sachs e JP Morgan, che fanno da assist versando $30 MLD. Ma a Wall S… - BlackWhite1977 : RT @Massimi67339505: La @SerieA chiude ai fondi e apre definitivamente alla linea di credito bancario (jp Morgan-goldman sachs) ...per una… - glatorre762011 : RT @Massimi67339505: La @SerieA chiude ai fondi e apre definitivamente alla linea di credito bancario (jp Morgan-goldman sachs) ...per una… -