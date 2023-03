Gli scogli davanti ai propositi manifatturieri green dell’Unione europea (Di venerdì 17 marzo 2023) Si può essere amici e allo stesso tempo rivali? L’esperienza insegna di sì, e anche l’Unione europea lo sta scoprendo. A sue spese, in tutti i sensi. È successo che ad agosto gli Stati Uniti, gli alleati di riferimento, hanno approvato l’Inflation reduction act, una legge da trecentosessantanove miliardi di dollari che ha l’obiettivo di riportare a casa, o nel vicinato, la manifattura di “tecnologie pulite”: pannelli solari, turbine eoliche, batterie per i veicoli elettrici, elettrolizzatori per l’idrogeno verde, macchinari per la cattura del carbonio e altro ancora. I sussidi abbondanti e il quadro regolatorio chiaro dell’Inflation reduction act stanno spingendo molte aziende europee – da Volkswagen a Northvolt, passando per Ecocem – a riorientare gli investimenti verso il Nord America. La Commissione europea però non vuole perdere la rivoluzione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 marzo 2023) Si può essere amici e allo stesso tempo rivali? L’esperienza insegna di sì, e anche l’Unionelo sta scoprendo. A sue spese, in tutti i sensi. È successo che ad agosto gli Stati Uniti, gli alleati di riferimento, hanno approvato l’Inflation reduction act, una legge da trecentosessantanove miliardi di dollari che ha l’obiettivo di riportare a casa, o nel vicinato, la manifattura di “tecnologie pulite”: pannelli solari, turbine eoliche, batterie per i veicoli elettrici, elettrolizzatori per l’idrogeno verde, macchinari per la cattura del carbonio e altro ancora. I sussidi abbondanti e il quadro regolatorio chiaro dell’Inflation reduction act stanno spingendo molte aziende europee – da Volkswagen a Northvolt, passando per Ecocem – a riorientare gli investimenti verso il Nord America. La Commissioneperò non vuole perdere la rivoluzione ...

