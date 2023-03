Gli gnocchi di patate alla sorrentina: facili e golosi! (Di venerdì 17 marzo 2023) La ricetta di oggi è per un caposaldo della tradizione culinaria del Sud, gli gnocchi alla sorrentina. Vediamo subito come li possiamo preparare. Gli ingredienti Per quattro persone abbiamo bisogno di questi ingredienti: 1000 gr patate 1 uovo q.b. di farina 500 gr di pomodoro pelato 200 gr di mozzarella 80 gr di parmigiano 1 ciuffo di basilico 1 spicchio di aglio 1 cucchiaino di zucchero 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva q.b. di sale q.b. di pepe La preparazione La prima cosa è l’impasto. Laviamo per bene un chilo di patate, le mettiamo in una casseruola con abbondante acqua fredda e le facciamo lessare per almeno 35-40 minuti a partire da quando cominciano a bollire. Poi le peliamo ancora calde e le passiamo per uno schiacciapatate, direttamente sopra a una spianatoia. Le ... Leggi su donnaup (Di venerdì 17 marzo 2023) La ricetta di oggi è per un caposaldo della tradizione culinaria del Sud, gli. Vediamo subito come li possiamo preparare. Gli ingredienti Per quattro persone abbiamo bisogno di questi ingredienti: 1000 gr1 uovo q.b. di farina 500 gr di pomodoro pelato 200 gr di mozzarella 80 gr di parmigiano 1 ciuffo di basilico 1 spicchio di aglio 1 cucchiaino di zucchero 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva q.b. di sale q.b. di pepe La preparazione La prima cosa è l’impasto. Laviamo per bene un chilo di, le mettiamo in una casseruola con abbondante acqua fredda e le facciamo lessare per almeno 35-40 minuti a partire da quando cominciano a bollire. Poi le peliamo ancora calde e le passiamo per uno schiaccia, direttamente sopra a una spianatoia. Le ...

