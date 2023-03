Gli europei sostengono l’Ucraina più di prima. I numeri di Ecfr (Di venerdì 17 marzo 2023) Qual è lo stato d’animo degli europei sulle vicende ucraine a un anno dall’invasione russa? Un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca European Council on Foreign Relations (Ecfr) fa luce sulla questione. L’indagine si è svolta in Portogallo, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito e rivela una nuova comunanza di vedute tra animi nazionalisti e liberali, nonché un miglioramento della percezione di Ue e Usa, che appaiono più forti al pubblico rispetto a un anno fa. Questa posizione appare particolarmente pronunciata in Portogallo, mentre solo in Italia il 43% sostiene che si sia indebolita. Interessante notare è che la Gran Bretagna, pur non facendo più parte dell’Ue, collezioni una larga fetta di popolazione che ritiene che Bruxelles si sia rafforzata. Nel maggio 2022, l’opinione prevalente nei Paesi ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023) Qual è lo stato d’animo deglisulle vicende ucraine a un anno dall’invasione russa? Un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca European Council on Foreign Relations () fa luce sulla questione. L’indagine si è svolta in Portogallo, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito e rivela una nuova comunanza di vedute tra animi nazionalisti e liberali, nonché un miglioramento della percezione di Ue e Usa, che appaiono più forti al pubblico rispetto a un anno fa. Questa posizione appare particolarmente pronunciata in Portogallo, mentre solo in Italia il 43% sostiene che si sia indebolita. Interessante notare è che la Gran Bretagna, pur non facendo più parte dell’Ue, collezioni una larga fetta di popolazione che ritiene che Bruxelles si sia rafforzata. Nel maggio 2022, l’opinione prevalente nei Paesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Un ragazzo con le idee chiare asfalta #Travaglio spiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l’invasore… - matteosalvinimi : Il nostro impegno prosegue, per rispettare l’ambiente tutelando lavoro e imprese: grande soddisfazione dopo l’incon… - FratellidItalia : ?? Molti Governi europei condividono col Presidente Meloni l’esigenza di un cambio di passo radicale nella gestione… - TuvoReal : RT @maelmale: ?????? Gli europei sono sotto shock. Una donna in abiti femminili sta camminando per strada ?????????? - rubio_chef : Belle le faccine ?? che piangono per i “genocidi” dei bianchi #AriannaCiccone #Ijf23, per gli invasi “europei”. W l’… -