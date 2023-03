Gli attivisti imbrattano Palazzo Vecchio, il sindaco Nardella li blocca (Di venerdì 17 marzo 2023) Palazzo Vecchio imbrattato di arancione. Un nuovo blitz di Ultima Generazione ha colpito questa volta il Palazzo in Piazza della Signoria a Firenze. Due attivisti all'improvviso hanno imbrattato la sede del comune del capoluogo fiorentino... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023)imbrattato di arancione. Un nuovo blitz di Ultima Generazione ha colpito questa volta ilin Piazza della Signoria a Firenze. Dueall'improvviso hanno imbrattato la sede del comune del capoluogo fiorentino...

