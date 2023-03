Gli anagrammi nelle lettere di Moro. Con i luoghi della sua prigionia (Di venerdì 17 marzo 2023) Quarantacinque anni fa il sequestro di Aldo Moro e l’uccisione degli uomini della sua scorta. Il presidente della Democrazia cristiana sarebbe stato ucciso dopo 55 giorni di prigionia e il suo cadavere fatto ritrovare in via Caetani. Centinaia di libri sono stati pubblicati sulla vicenda e sul triste epilogo di una delle pagine più buie della storia recente. Parla il Premio Pannunzio per la saggistica, Carlo Gaudio: “L’ex leader Dc Aldo Moro nascose tra le righe il suo grido di aiuto” E spesso il politico di Maglie è stato ritenuto poco lucido quando scriveva le lettere che i postini delle Brigate rosse facevano in modo che venissero recapitate. Questa tesi è stata smontata da un poderoso lavoro condotto da Carlo Gaudio, primario cardiologo universitario per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Quarantacinque anni fa il sequestro di Aldoe l’uccisione degli uominisua scorta. Il presidenteDemocrazia cristiana sarebbe stato ucciso dopo 55 giorni die il suo cadavere fatto ritrovare in via Caetani. Centinaia di libri sono stati pubblicati sulla vicenda e sul triste epilogo di una delle pagine più buiestoria recente. Parla il Premio Pannunzio per la saggistica, Carlo Gaudio: “L’ex leader Dc Aldonascose tra le righe il suo grido di aiuto” E spesso il politico di Maglie è stato ritenuto poco lucido quando scriveva leche i postini delle Brigate rosse facevano in modo che venissero recapitate. Questa tesi è stata smontata da un poderoso lavoro condotto da Carlo Gaudio, primario cardiologo universitario per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sunsetodown : RT @fcolarieti: Gli anagrammi nelle lettere di Moro. Con i luoghi della sua prigionia. Parla il Premio Pannunzio per la saggistica, Carlo G… - fcolarieti : Gli anagrammi nelle lettere di Moro. Con i luoghi della sua prigionia. Parla il Premio Pannunzio per la saggistica,… - catty8323 : @MimmoAdinolfi Con gli anagrammi io faccio schifo, ma sempre meno di un cugino di tifo - AdiyiahAlleArmi : @elliott_il Esageriamo con gli anagrammi, io azzarderei Cula Gohan - FiLazzerini : @giorgiocaravale @LorenzoTomasin @editorilaterza @LIndiceOnline Forse non si è ancora ben capito quante e quali str… -

Nuove sinergie fra moda e arte ... a trasposizioni pittoriche del colore, a nuovi anagrammi e slogan, a set e location artistici e a ... anche Giorgio Armani accompagna gli ospiti dopo lo show negli spazi di Armani/Silos per inaugurare ... 'La pietra': la prosa poetica di Ben Lerner Gli steli sono cavi ma hanno i nodi. Si sono evoluti per sopportare i passi e i temporali. Lascio ... (Che strano che poeta e sbirro siano anagrammi). Sugli alberi si erano radunati storni smaniosi. Può ... La brigata dei bastardi ... fisici innamorati delle Mata Hari sbagliate, fisici che comunicano con altri fisici per anagrammi, ... Questa è la storia vera e drammatica della corsa alla bomba atomica e di come gli Stati Uniti si ... ... a trasposizioni pittoriche del colore, a nuovie slogan, a set e location artistici e a ... anche Giorgio Armani accompagnaospiti dopo lo show negli spazi di Armani/Silos per inaugurare ...steli sono cavi ma hanno i nodi. Si sono evoluti per sopportare i passi e i temporali. Lascio ... (Che strano che poeta e sbirro siano). Sugli alberi si erano radunati storni smaniosi. Può ...... fisici innamorati delle Mata Hari sbagliate, fisici che comunicano con altri fisici per, ... Questa è la storia vera e drammatica della corsa alla bomba atomica e di comeStati Uniti si ... Gli anagrammi nelle lettere di Moro. Con i luoghi della sua prigionia ... LA NOTIZIA Gli anagrammi nelle lettere di Moro. Con i luoghi della sua prigionia Sarebbe bastato anagrammare alcune frasi. “Ho analizzato lettera per lettera gli scritti di Moro e nella prima missiva recapitata a Cossiga del 29 marzo 1978, il presidente Dc aveva avuto la lucidità ... Sarebbe bastato anagrammare alcune frasi. “Ho analizzato lettera per lettera gli scritti di Moro e nella prima missiva recapitata a Cossiga del 29 marzo 1978, il presidente Dc aveva avuto la lucidità ...