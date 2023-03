Giugliano, incontro sull’ambiente tra studenti e docenti del “Marconi” ed esperti (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalla camorra alla violenza di genere passando per l’ambiente: questi i temi affrontati nel corso de “La settimana della legalità”, organizzata dal corpo docenti e dalla dirigente scolastica Giuseppina Nugnes dell’istituto scolastico “Guglielmo Marconi” di Giugliano. Un’iniziativa pensata per promuovere il confronto tra studenti, professori ed esperti su tematiche attuali di grande rilevanza. Settimana della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Dalla camorra alla violenza di genere passando per l’ambiente: questi i temi affrontati nel corso de “La settimana della legalità”, organizzata dal corpoe dalla dirigente scolastica Giuseppina Nugnes dell’istituto scolastico “Guglielmo” di. Un’iniziativa pensata per promuovere il confronto tra, professori edsu tematiche attuali di grande rilevanza. Settimana della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiostereo103 : Lo scorso 1° ottobre, in occasione dell’incontro di calcio ACR Messina – Giugliano, disputatosi allo stadio F.… - radiostereo103 : Lo scorso 1° ottobre, in occasione dell’incontro di calcio ACR Messina – Giugliano, disputatosi allo stadio F.… - messinacalcio : Lo scorso 1 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio Messina – Giugliano, disputatosi allo stadio Franco Scogl… - messina_oggi : Scatta un DASPO nei confronti di un ultrà messinese per aver aggredito uno steward. L’evento si è verificato lo sco… - MDiretta : Messina, il Questore emette D.A.Spo. a carico di un 37enne per aver aggredito uno steward Lo scorso 1° ottobre, in… -