Giugliano | cocaina e hashish in casa | coppia finita in manette

(Di venerdì 17 marzo 2023)in, i militari hanno rinvenuto 33 dosi di droga, 215 euro in contante e un bilancino di precisioneinnei guai. I carabinieri della stazione di Monteruscello, insieme a quelli della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio L.D.R. e la moglie D.E., entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 19 dosi di, 14 die 215 euro in contante ritenuto provento illecito. Con la droga anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. D.R. è stato ristretto nel ...

Droga, marito e moglie in manette a Giugliano. Giovane del Rione Traiano arrestato a Quarto Internapoli

GIUGLIANO – I carabinieri della stazione di Monteruscello ... Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 19 dosi di cocaina, 14 di hashish e 215 euro in contante ritenuto ...Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 19 dosi di cocaina, 14 di hashish e 215 euro in contante ritenuto provento illecito. Con la droga anche un bilancino di precisione e ...