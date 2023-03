Gite scolastiche troppo care | Piccolotti SI | “Ingiustizia intollerabile che siano negate opportunità a chi non ha mezzi economici | la scuola è inclusione”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 17 marzo 2023) "In questi giorni nel Paese molte classi stanno partendo per le tradizionali. Peccato che spessoa metà: complice l’inflazione che ha fatto crescere i costi, sono sempre di più gli studenti e le studentesse delle famiglie a basso e medio reddito che non riescono a partire. Per noi di Alleanza Verdi Sinistra non si tratta di una questione da poco: non c’è niente di piùdi unapubblica classista". L'articolo .