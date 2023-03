Gite scolastiche sempre più care | “Quest’anno tantissimi studenti non partiranno”

(Di venerdì 17 marzo 2023) I costi per lesono aumentati del 20%, e le classi “ormai partono con appena metà o poco più dei ragazzi”: è l’allarme lanciato da Cristina Costarelli, presidente dell’Anp Lazio, che evidenzia come oggi mandare un figlio in gita da 3 a 5 giorni costi dai 350 a 650 euro. È una conseguenza del caro-vita, che si ripercuote sulle esperienze degli: “di loro nonperché l’inflazione pesa sulle famiglie e senza sostegni il diritto allo studio non è garantito”, dice Paolo Notarnicola di Rete deglimedi a Repubblica. Gli sforzi delle scuole per andare incontro a ragazzi e famiglie con aiuti economici e viaggi low cost spesso non bastano. Molti istituti cercano di far quadrare i conti scegliendo destinazioni più ...

Le gite scolastiche dai 3 ai 5 giorni ormai costano dai 350 ai 600 euro. Così gli studenti sono costretti a rimanere sui banchi di scuola e viaggiare con la fantasia. Molti istituti cercano di far quadrare i conti. Finalmente, dopo gli anni di pandemia, è possibile nuovamente organizzare le gite scolastiche, anche se molti docenti sono spaventati e non vogliono coprire il ruolo di accompagnatori per via dell'irrequietezza sempre più comune nei ragazzini.

Tornano le gite scolastiche, dopo anni di stop causa Covid, ma sono troppo care, un alunno su due è costretto a rinunciare. Una dirigente di un'istituto di Scampia, ha sottolineato l'importanza di questo tipo di esperienze educative.