(Di venerdì 17 marzo 2023) Il caro vita e gli aumenti generalizzati dei prezzi incidono anche sulla scuola e sulle, uno dei momenti più amati dagli studenti. Sono sempre di più le famiglie costrette a rinunciarvi. "Le classi ormai partono con appenao poco più dei ragazzi, isono saliti del 20%", spiega Cristina Costarelli di Anp Lazio. Ledi 3-5 giorni costano dai 350 ai 600 euro come riporta il quotidiano La Repubblica, per questo molti studenti non partono . Molti istituti cercano di far quadrare i conti rinunciando all'estero o scegliendo mete più economiche, ma spesso non basta. "Tantissimi studenti non partiranno quest'anno perché l’inflazione pesa sulle famiglie e senza sostegni il diritto allo studio non è garantito", dice Paolo Notarnicola di Retestudenti medi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Gite scolastiche, aumentano i costi: metà degli alunni costretti a rinunciare - PonzErica : RT @SkyTG24: Gite scolastiche, aumentano i costi: metà degli alunni costretti a rinunciare - SkyTG24 : Gite scolastiche, aumentano i costi: metà degli alunni costretti a rinunciare - hayet450 : @repubblica Con tutti i soldi che spendiamo con i clandestini poi non vi lamentate della sanità delle tasse degli s… - SoloNews101 : RT @TgrRaiFVG: Gite scolastiche, Trieste torna a essere tra le mete più scelte per scuole medie e superiori. #IoSeguoTgr -

Ledi 3 - 5 giorni costano dai 350 ai 600 euro come riporta il quotidiano La Repubblica , per questo molti studenti non partono . Molti istituti cercano di far quadrare i conti ...Finalmente, dopo gli anni di pandemia, è possibile nuovamente organizzare le, anche se molti docenti sono spaventati e non vogliono coprire il ruolo di accompagnatori per via dell'irrequietezza sempre più comune nei ragazzini. Il problema, però, è che non sono ...Lasciate alle spalle le restrizioni dovute al Covid, la possibilità di ricominciare a viaggiare avrebbe potuto garantire agli studenti il ritorno alleanche all'estero. Giorni da ...

Gite scolastiche troppo costose: «Fino a 650 euro per un viaggio, rinuncia quasi uno studente su due» leggo.it

Le gite scolastiche di 3-5 giorni costano dai 350 ai 600 euro come riporta il quotidiano La Repubblica, per questo molti studenti non partono . Molti istituti cercano di far quadrare i conti ...Finalmente, dopo gli anni di pandemia, è possibile nuovamente organizzare le gite scolastiche, anche se molti docenti sono spaventati e non vogliono coprire il ruolo di accompagnatori per via ...