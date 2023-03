Giovanni Trapattoni | gli auguri social e le sue interviste

(Di venerdì 17 marzo 2023) : le frasi storiche e gliIl 17 marzo del 1939 nasce: l’ex allenatore di Juventus, Inter e Milan compie 84 anni e per omaggiare il “Trap” ecco un video con le sue frasi storiche. Non solo, una figura così è ricordata da tutti e i club hanno dove ha allenato ed anche la Nazionale Italiana hanno dedicato, sui, un pensiero al “Trap”. La carriera da calciatore l’ha visto protagonista con la maglia rossonera ed anche da mister. Questo è il post del Diavolo We’re thinking of you today… Happy birthday,??? Gloria, trofei, carisma… Ti mandiamo i nostri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ?? Buon compleanno a Giovanni #Trapattoni che festeggia 8??4?? anni ?? Hall of Fame del Calcio Italiano ??… - acffiorentina : Buon compleanno, Giovanni Trapattoni ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - UEFAcom_it : Buon compleanno, Giovanni Trapattoni ?? #UCL - Termy73 : Tanti trofei portati alla corte Juventina, oggi sono 84, buon compleanno mister Giovanni #Trapattoni - al_firmans1908 : RT @WestLegionAle: Buon 84° Compleanno, 'Trap' Giovanni #Trapattoni #INTERForever ??? ???? -

Oggi è il compleanno di, ex allenatore tra Nazionale e squadre di club e compie 84 anni Oggi è il compleanno di, ex allenatore tra Nazionale e squadre di club e compie 84 anni. Nel ...Commenta per primo 17 marzo 1939: nasce(ex allenatore di Juventus, Inter, Bayern Monaco e Italia tra le altre), che oggi compie 84 anni.... nel comitato provinciale ci saranno anche: VincenzoAlessandro Brevi Andrea Scandella Stefano De Caro Daniele Carminati Cristina Bresciani Cristina Villa Francesca BuginiBoschi ...

Giovanni Trapattoni compie 84 anni: le vittorie, la moglie conosciuta in cantina, Strunz, la sorella suora,... Corriere della Sera

Giovanni Trapattoni compie 84 anni. Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, il Trap ha ricevuto una pioggia di auguri da tutto il mondo del calcio. Non potevano, ovviamente, mancare quelli della ...Oggi è il compleanno di Giovanni Trapattoni, ex allenatore tra Nazionale e Serie A e compie 84 anni. Nel video alcune delle sue interviste in cui parla di diversi argomenti dal calcio da bambino fino ...