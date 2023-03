Giovanna Botteri in lacrime | drammatico collegamento da Parigi | Guarda

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dura vita quella dell'inviato. Tra condizioni di meteo avverse, contesti pericolosi, orari improbabili e interferenze inopportune in diretta, il giornalista è costretto a districarsi tra mille difficoltà. Questa volta è toccato a, una giornalista dalla bravura e dall'esperienza internazionale indiscussa, vivere momenti complicati durante una diretta con il Tg2. Laera indae stava dando un aggiornamento su quanto stava avvenendo in strada, per le proteste che seguivano la riforma delle pensioni del governo Macron (che mira ad alzare l'età pensionistica da 62 a 64 anni), con cariche della polizia e almeno 120 fermi per i disordini. Le forze dell'ordine hanno cercato di disperdere la folla attraverso l'uso dei lacrimogeni, una manovra che ha avuto effetti ...

Temeraria, a fare l'inviata in strada, dove - come si suol dire - 'succedono le cose'. Giovanna Botteri, giornalista Rai inviata a Parigi - già in passato corrispondente prima negli Stati Uniti, poi in Cina, e in Francia dal dicembre 2021 - in collegamento con il Tg2 stava aggiornando ...

È diventato virale sui social il video che mostra Giovanna Botteri continuare il collegamento da Parigi nonostante le difficoltà causate dai lacrimogeni sparati dalla polizia per sedare le proteste ...