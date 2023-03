Giovani Ambasciatori della Privacy, il contest del Garante che premia le scuole (Di venerdì 17 marzo 2023) Info sul sito istituzionale gpdp.it Rubrica settimanale pubblicata sull'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud, dedicato ai Giovani e all'Istruzione, in collaborazione con il Garante per la ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 17 marzo 2023) Info sul sito istituzionale gpdp.it Rubrica settimanale pubblicata sull'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud, dedicato aie all'Istruzione, in collaborazione con ilper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : RT @MorosiSilvia: Su @CorriereBN racconto gli 'Ambasciatori social del Veneto': ecco chi sono i 28 giovani che si sfideranno in questi mesi… - MorosiSilvia : Su @CorriereBN racconto gli 'Ambasciatori social del Veneto': ecco chi sono i 28 giovani che si sfideranno in quest… - ItetMantegna : I Giovani Ambasciatori che seguono l'Associazione MOIGE, hanno realizzato un giornalino di scuola in cui hanno sint… -