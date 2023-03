Giornata Mondiale dell’Acqua: Fondazione Barilla ci aiuta a risparmiarla con piccole azione quotidiane (Di venerdì 17 marzo 2023) E se ti dicessi che, anche attraverso quello che mettiamo a tavola, tutti insieme possiamo contribuire, nel nostro piccolo, a non sprecare l’acqua? Parliamo di una risorsa la cui carenza, soprattutto nel Nord Italia, è dovuta a un periodo di siccità prolungato. E se, da una parte è difficile intervenire sulla siccità, dall’altra tutti noi siamo chiamati a usare al meglio l’acqua, cercando di risparmiarla, anche in cucina. Ad esempio, possiamo bollire il cibo nel giusto quantitativo di acqua o accertarci di usare la lavastoviglie solo a pieno carico. Ma soprattutto, potremmo non buttare via il cibo ancora buono. Gettare nella pattumiera cibo avanzato o andato a male, infatti, significherebbe sprecare inutilmente l’acqua che è servita per produrre quell’alimento. Basti pensare che, per alimentarci, ogni giorno, in media, ciascuno di noi può arrivare a utilizzare fino a 6 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) E se ti dicessi che, anche attraverso quello che mettiamo a tavola, tutti insieme possiamo contribuire, nel nostro piccolo, a non sprecare l’acqua? Parliamo di una risorsa la cui carenza, soprattutto nel Nord Italia, è dovuta a un periodo di siccità prolungato. E se, da una parte è difficile intervenire sulla siccità, dall’altra tutti noi siamo chiamati a usare al meglio l’acqua, cercando di, anche in cucina. Ad esempio, possiamo bollire il cibo nel giusto quantitativo di acqua o accertarci di usare la lavastoviglie solo a pieno carico. Ma soprattutto, potremmo non buttare via il cibo ancora buono. Gettare nella pattumiera cibo avanzato o andato a male, infatti, significherebbe sprecare inutilmente l’acqua che è servita per produrre quell’alimento. Basti pensare che, per alimentarci, ogni giorno, in media, ciascuno di noi può arrivare a utilizzare fino a 6 ...

