Giornata mondiale della Poesia (Di venerdì 17 marzo 2023) I CAFFE’ LETTERARI D’ITALIA E D’EUROPA CELEBRANO LA IN MODO ITINERANTE – 18 MARZO 2023 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (FLORIAN) – 20 MARZO 2023 BOLOGNA (DANDY LETTERARIO) – 21 MARZO 2023 FIRENZE (RIVOIRE) – 22 MARZO 2023 ROMA (CAFFÈ LETTERARIO HORAFELIX). Il 18 Marzo 2023, inizia il tour celebrativo della promosso da CAFFE’ LETTERARI D’ITALIA E D’EUROPA a San Benedetto del Tronto(AP) presso il Caffè Letterario FLORIAN. La Giornata internazionale della Poesia, istituita nel 1999 dall’UNESCO con l’obiettivo di promuovere la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamento della Poesia in tutto il mondo. Il Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Giovanni Puglisi, afferma che la celebrazione della rappresenta “l’incontro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023) I CAFFE’ LETTERARI D’ITALIA E D’EUROPA CELEBRANO LA IN MODO ITINERANTE – 18 MARZO 2023 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (FLORIAN) – 20 MARZO 2023 BOLOGNA (DANDY LETTERARIO) – 21 MARZO 2023 FIRENZE (RIVOIRE) – 22 MARZO 2023 ROMA (CAFFÈ LETTERARIO HORAFELIX). Il 18 Marzo 2023, inizia il tour celebrativopromosso da CAFFE’ LETTERARI D’ITALIA E D’EUROPA a San Benedetto del Tronto(AP) presso il Caffè Letterario FLORIAN. Lainternazionale, istituita nel 1999 dall’UNESCO con l’obiettivo di promuovere la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamentoin tutto il mondo. Il PresidenteCommissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Giovanni Puglisi, afferma che la celebrazionerappresenta “l’incontro ...

