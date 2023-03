Giornata mondiale del Sonno - In città (e in auto), un ingrediente fondamentale: il silenzio (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Sonno dovrebbe essere patrimonio dell'umanità, come minimo. Ma intanto accontentiamoci della sua Giornata mondiale, questa (istituita nel 2008). Perché la verità è che cose così, e ci metto dentro la salute, una bella Giornata di sole, i 20 anni, non ti accorgi mai di cosa sono finché non ce li hai più. Sbagliatissimo dare le cose per scontato. Prova a farlo con un bel piatto di pasta negli Stati Uniti. O un caffè come dio comanda in Francia. Chiaro il concetto? Nel paesello dove sto io, coi suoi bei portici e i balconi fioriti, c'è un cartello che ho sempre odiato. Da quando ho avuto il primo motorino: quello che vieta la circolazione notturna alle due ruote motorizzate. Poi sono cresciuto e ho vissuto di qua e di là. In posti civilissimi dove la gente parla come in biblioteca anche al mercato rionale e in altri ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildovrebbe essere patrimonio dell'umanità, come minimo. Ma intanto accontentiamoci della sua, questa (istituita nel 2008). Perché la verità è che cose così, e ci metto dentro la salute, una belladi sole, i 20 anni, non ti accorgi mai di cosa sono finché non ce li hai più. Sbagliatissimo dare le cose per scontato. Prova a farlo con un bel piatto di pasta negli Stati Uniti. O un caffè come dio comanda in Francia. Chiaro il concetto? Nel paesello dove sto io, coi suoi bei portici e i balconi fioriti, c'è un cartello che ho sempre odiato. Da quando ho avuto il primo motorino: quello che vieta la circolazione notturna alle due ruote motorizzate. Poi sono cresciuto e ho vissuto di qua e di là. In posti civilissimi dove la gente parla come in biblioteca anche al mercato rionale e in altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Buongiorno oggi si festeggia la giornata mondiale del riciclo un occasione importante per riflettere sulle tante pr… - MarianoGiustino : Ecco come hanno celebrato alcune ragazze iraniane la Giornata mondiale della Donna. Le donne di Tehran, nel distret… - acmilan : Petition to start a new holiday: International Day of Headers ?? Who's with us? ?? Nuova festività: la giornata mond… - Ales_1981 : RT @Ales_1981: Oggi è la giornata mondiale de qualcosa o se potemo riposà? - judithjaquet : RT @iconaclima: Alpi senza #neve, fiumi senz’#acqua: quello che molte regioni d’Italia stanno vivendo è una #siccità estrema, una condizion… -