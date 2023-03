Giornata Mondiale del Riciclo, l’importanza dell’economia circolare (Di venerdì 17 marzo 2023) La Giornata Mondiale del Riciclo, o Global Recycling Day, è un’importante iniziativa che si celebra il 18 marzo di ogni anno. Scopo dell’evento è quello di sensibilizzare i cittadini sulle necessarie azioni di cambiamento che devono essere intraprese per assicurare un futuro sostenibile al pianeta. Cos’è la Giornata Mondiale del Riciclo La Giornata Mondiale del Riciclo, lanciata il 18 marzo 2018 dal Bureau of International Recycling, sta per giungere alla sua sesta edizione nel 2023. L’obiettivo principale dell’evento è promuovere l’adozione di un approccio globale al Riciclo, invitando i leader politici, le multinazionali, le comunità e gli individui a impegnarsi concretamente in questo ambito. La ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Ladel, o Global Recycling Day, è un’importante iniziativa che si celebra il 18 marzo di ogni anno. Scopo dell’evento è quello di sensibilizzare i cittadini sulle necessarie azioni di cambiamento che devono essere intraprese per assicurare un futuro sostenibile al pianeta. Cos’è ladelLadel, lanciata il 18 marzo 2018 dal Bureau of International Recycling, sta per giungere alla sua sesta edizione nel 2023. L’obiettivo principale dell’evento è promuovere l’adozione di un approccio globale al, invitando i leader politici, le multinazionali, le comunità e gli individui a impegnarsi concretamente in questo ambito. La ...

