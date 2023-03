Giornata del sonno: come arredare la camera letto con armonia? (Di venerdì 17 marzo 2023) Life&People.it Dormire bene è essenziale per il fisico e la mente. Il sonno rigenera, permette di ricaricare le batterie dopo una Giornata intensa di stress ed impegni, regalando benessere psicofisico. Si dorme poco e male con sensibili ricadute sulla salute delle persone. Privare il fisico del sonno rappresenta una tortura e l’umore ha sbalzi inconsueti, la concentrazione si abbassa, le difese immunitarie sono più vulnerabili e la stanchezza piano piano debilita, perciò arredare la propria camera da letto con armonia e il giusto mix di elementi favorisce e concilia il riposo. Proprio per ricordare l’importa del riposo, si celebra la Giornata Mondiale del sonno che quest’anno ricade il 17 marzo. Una ricorrenza che mette l’accento ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 17 marzo 2023) Life&People.it Dormire bene è essenziale per il fisico e la mente. Ilrigenera, permette di ricaricare le batterie dopo unaintensa di stress ed impegni, regalando benessere psicofisico. Si dorme poco e male con sensibili ricadute sulla salute delle persone. Privare il fisico delrappresenta una tortura e l’umore ha sbalzi inconsueti, la concentrazione si abbassa, le difese immunitarie sono più vulnerabili e la stanchezza piano piano debilita, perciòla propriadacone il giusto mix di elementi favorisce e concilia il riposo. Proprio per ricordare l’importa del riposo, si celebra laMondiale delche quest’anno ricade il 17 marzo. Una ricorrenza che mette l’accento ...

