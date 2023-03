Giorgia Meloni dalla Cgil: così il sindacato rosso accoglie il premier (Di venerdì 17 marzo 2023) Dribbla le contestazioni ed entra dall'ingresso principale tra fischi e cori. Il premier Giorgia Meloni arriva al Palacongressi di Rimini per l'evento della Cgil poco prima delle 12 e - come annunciato - il popolo del sindacato rosso la accoglie protestando mentre il presidente del Consiglio non si fa intimorire e, senza defilarsi, stretta in un lungo cordone di sicurezza, entra nella sala della Cgil dove alla fine arrivano gli applausi mentre si siede vicino al segretario generale Maurizio Landini. Sono 27 anni anni che un premier non va al Congresso della Cgil e mai nessun premier di destra era stato invitato. Un momento storico dunque. Qualche ora prima davanti al Palacongressi di Rimini va in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Dribbla le contestazioni ed entra dall'ingresso principale tra fischi e cori. Ilarriva al Palacongressi di Rimini per l'evento dellapoco prima delle 12 e - come annunciato - il popolo dellaprotestando mentre il presidente del Consiglio non si fa intimorire e, senza defilarsi, stretta in un lungo cordone di sicurezza, entra nella sala delladove alla fine arrivano gli applausi mentre si siede vicino al segretario generale Maurizio Landini. Sono 27 anni anni che unnon va al Congresso dellae mai nessundi destra era stato invitato. Un momento storico dunque. Qualche ora prima davanti al Palacongressi di Rimini va in ...

