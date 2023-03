Giorgia Meloni al congresso Cgil: in 30 minuti un solo applauso, quando condanna “l’inaccettabile assalto” alla sede del sindacato (Di venerdì 17 marzo 2023) Giorgia Meloni si presenta davanti alla difficile platea della Cgil consapevole di essere in un terreno ostile, tuttavia nei suoi trenta minuti di discorso riesce anche a strappare un accenno di applauso, che pareggia la timida contestazione in apertura del suo intervento: “Noi pensavamo che il tempo della contrapposizione ideologica feroce fosse dietro alle nostre spalle – ha detto -, invece in questi mesi a me sembra che siano sempre più frequenti i segnali di un ritorno alla violenza politica, lo abbiamo visto con l’inaccettabile assalto da parte di esponenti di estrema destra alla sede della Cgil, lo ritroviamo nelle minacce di movimenti anarchici che si rifanno alle Brigate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)si presenta davantidifficile platea dellaconsapevole di essere in un terreno ostile, tuttavia nei suoi trentadi discorso riesce anche a strappare un accenno di, che pareggia la timida contestazione in apertura del suo intervento: “Noi pensavamo che il tempo della contrapposizione ideologica feroce fosse dietro alle nostre spalle – ha detto -, invece in questi mesi a me sembra che siano sempre più frequenti i segnali di un ritornoviolenza politica, lo abbiamo visto conda parte di esponenti di estrema destradella, lo ritroviamo nelle minacce di movimenti anarchici che si rifanno alle Brigate ...

