Giorgia Meloni a Rimini: "Mi sento fischiata da quando ho 16 anni" (Di venerdì 17 marzo 2023) "Mi sento fischiata da quando ho 16 anni. Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil di Rimini riferendosi alle contestazioni che ci sono state al momento del suo intervento con alcuni dei partecipanti che prima l'hanno fischiata e poi sono usciti dalla sala con il pungo alzato cantando Bella ciao. Giorgia Meloni, che ha poi ringraziato la Cgil dell'invito, riferendosi ai dati su disoccupazione e salari bassi, ha affermato che "la ricchezza la creare le aziende con i lavoratori. Quello che compete allo Stato è immaginare regole giuste", pur ribadendo la necessità di "un sistema di ammortizzatori sociali universali". Infine, una stoccata sul reddito ...

