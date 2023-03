Giorgia Meloni a Rimini: 'Mi sento fischiata da quando ho 16 anni' (Di venerdì 17 marzo 2023) "Mi sento fischiata da quando ho 16 anni. Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Lo ha detto ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 marzo 2023) "Midaho 16. Potrei dire che sono Cavaliere al merito su questo". Lo ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - Mov5Stelle : Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pande… - Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - Lunetta6633 : RT @GiancarloDeRisi: L'intervento di Giorgia Meloni al Congresso della Cgil a Rimini: 'Ringrazio tutta la Cgil dell'invito. Ringrazio anche… - annalterranova : Giorgia #Meloni ha fatto un figurone. Altro che #bellaciao e peluche. Ha pure citato la sindacalista donna di cui n… -