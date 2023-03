Giocarsi la camicia A righe | maschile e oversize | il capo da avere assolutamente in questa stagione

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 marzo 2023) Se dovessimo scegliere un solo pezzo su cui puntare in, sarebbe senza alcun dubbio la. Un cult del guardaroba uomo che oggi è sdoganato anche per la donna, in chiave unisex: ad adottarla nel look quotidiano le trendsetter e lo street style, che offrono interpretazioni aggiornate su outfit e idee per abbinarla con stile. 5 look con laPE23 guarda le foto Leggi anche › Il look del ...