Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli strabilia in Coppa del Mondo: in testa a metà gara! Show col cerchio (Di venerdì 17 marzo 2023) Sofia Raffaeli continua a regalare grandi meraviglie e non delude le aspettative in occasione della sua seconda uscita internazionale della stagione (la prima di un certo spessore tecnico dopo il sigillo ottenuto la scorsa settimana a Marbella). La Campionessa del Mondo all-around si è presentata con grandi ambizioni ad Atene per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica e nella capitale greca ha giganteggiato nella prima metà del concorso generale individuale, eseguendo due meravigliosi esercizi e issandosi provvisoriamente al primo posto in classifica generale. La fuoriclasse marchigiana, che detiene il trofeo dopo l'apoteosi della passata stagione, primeggia con il punteggio complessivo di 67.500: miglior riscontro di giornata ...

