Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Atene 2023: Raffaeli al comando a metà gara (Di venerdì 17 marzo 2023) La grande protagonista della giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica, di scena ad Atene, è Sofia Raffaeli. L'azzurra, campionessa mondiale all-around, ha infatti eseguito due splendidi esercizi nel concorso generale individuale e, al giro di boa, è al comando con il miglior punteggio. Lo score complessivo di Raffaeli ammonta a 67.500: miglior risultato al cerchio (34.850) e quarto posto alla palla (32.650). La gara è ancora lunga, ma il vantaggio della marchigiana è significativo. Alle sue spalle ci sono infatti le bulgare Stiliana Nikolova e Boryana Kaleyn, rispettivamente a 67.050 e 66.150. Completano la top 5 l'uzbeka Takhmina Ikromova (64.650) e l'ucraina Polina Karika ...

