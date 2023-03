Gianni Agnelli: vita, figli, lavoro, eredità e morte (Di venerdì 17 marzo 2023) Gianni Agnelli non solo è stato un grande imprenditore italiano, ma anche un politico. Lo stesso divenne infatti anche senatore a vita, ma questo non è tutto. Prima di tutto è possibile affermare che lo stesso nacque nel 1921 e poi morì nel 2003. Oltre a questo poi va detto che comunque il suo patrimonio ancora oggi sarebbe proprio oggetto di alcune battaglie che sono presenti tra gli eredi della sua famiglia. Non si sa molto in realtà, ma si sa solo che appunto alcuni membri della famiglia di Agnelli sono in lite tra di loro. Si somma a questo il fatto che tutto ciò che apparteneva ad Agnelli erano società molto importanti che esistono ancora oggi e in parte sono amministrate da alcuni nipoti. Gianni Agnelli, chi era Gianni Agnelli, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 marzo 2023)non solo è stato un grande imprenditore italiano, ma anche un politico. Lo stesso divenne infatti anche senatore a, ma questo non è tutto. Prima di tutto è possibile affermare che lo stesso nacque nel 1921 e poi morì nel 2003. Oltre a questo poi va detto che comunque il suo patrimonio ancora oggi sarebbe proprio oggetto di alcune battaglie che sono presenti tra gli eredi della sua famiglia. Non si sa molto in realtà, ma si sa solo che appunto alcuni membri della famiglia disono in lite tra di loro. Si somma a questo il fatto che tutto ciò che apparteneva aderano società molto importanti che esistono ancora oggi e in parte sono amministrate da alcuni nipoti., chi era, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raidocumentari : RT @Raiofficialnews: A 20 anni dalla morte, un documentario su un uomo che ha segnato la storia del nostro Paese: '#GianniAgnelli – In arte… - RadiocorriereTv : RT @Raiofficialnews: A 20 anni dalla morte, un documentario su un uomo che ha segnato la storia del nostro Paese: '#GianniAgnelli – In arte… - vitriol24841464 : @elenaspada4 @gros65 @CampiMinati Dai su, da info bianconere, i migliori Giuristi ed uomini di legge, sono ai verti… - cristinatigre : @50special_50 L'industriale preferito dagli allevatori: Gianni Agnelli - raidocumentari : RT @RaiTre: Un ritratto dell'uomo, a vent'anni dalla sua scomparsa. Le tappe fondamentali della vita dell’Avvocato per ricostruire soprattu… -