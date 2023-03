Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato: il documentario in onda su Rai 3 (Di venerdì 17 marzo 2023) . Anticipazioni e ospiti Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato è il documentario di Rai Documentari in onda questa sera, 17 marzo 2023, alle ore 21.25 su Rai 3. La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di Gianni Agnelli, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. A vent’anni dalla sua scomparsa, il documentario “Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato” ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Avvocato per ricostruire soprattutto il percorso ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 marzo 2023) . Anticipazioni e ospiti, inè ildi Rai Documentari inquesta sera, 17 marzo 2023, alle ore 21.25 su Rai 3. La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. A vent’anni dalla sua scomparsa, il, in” ripercorre le tappe fmentali della vita delper ricostruire soprattutto il percorso ...

