Ghana | funerali di Stato per Christian Atsu | vittima del terremoto in Turchia

(Di venerdì 17 marzo 2023) Si sono tenuti indiper, calciatore dell’Hatayspor ritrovato senza vita sotto le macerie in seguito alche ha colpito la. La funzione, che si è svolta presso la State House, la sede del parlamento, ha visto la presenza di un centinaio di persone, tra cui il presidente del, Nana Akufo-Addo, il vicepresidente Mahamudu Bawumia e l’ex presidente John Mahama. La bara è stata trasportata da soldati e presentava i colori della bandiera del. SportFace.

Restituito alquasi un mese fa, la salma di Atsu - scrive la BBC - verrà sepolta nel suo villaggio natale nel sud - est del Paese. Tra i presenti alla cerimonia funebre nella capitale ghanese, ......3 miliardi), la Nigeria (1 miliardo), Senegal e Angola (0,3 miliardi),e Kenya (0,2 miliardi).ai prestiti per la scolarizzazione dei figli dei dipendenti o al supporto economico aidei ...La squadra di calcio Hatayspor, per la quale giocava, ha fatto sapere che la salma del calciatore sarà presto inviata nella sua città natale inper i. "Non ti dimenticheremo, Atsu. La ...

Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha preso parte, insieme a centinaia di persone, ai funerali di Christian Atsu, il 31enne calciatore morto il mese scorso nel terremoto in Turchia. Anche il ...