GF VIP, Micol Incorvaia è la seconda finalista e Antonella scoppia in lacrime: 'Non ce la faccio più' (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip continua a stupire il suo pubblico, proprio in questi giorni in cui manca meno di un mese alla grande finale, che decreterà il vincitore ufficiale di questa nuova scoppiettante edizione. Ma cosa è successo di recente? Ecco tutti gli aggiornamenti del caso, continuate al leggere l'articolo! Antonella Fiordelisi, chi è l'ex fidanzato Gianluca Benincasa: età, lavoro, foto e Instagram Grande Fratello Vip: il risultato del televoto delude Antonella Fiordelisi Tra le concorrenti, Antonella Fiordelisi è rimasta delusa dall'esito del televoto del Grande Fratello Vip: il televoto si è infatti concluso con Micol Incorvaia che è volata direttamente in finale. Del resto, la concorrente è risultata essere la più votata durante i concitati minuti di votazione, e così si è aggiudicata di ...

