GF Vip, Micol in finale fa crollare Antonella che scoppia a piangere: «Mi sento debole e sola». Arriva l’affondo di Edoardo Tavassi (Di venerdì 17 marzo 2023) Il pubblico del Grande Fratello Vip ha votato come seconda finalista Micol Incorvaia, una scelta che ha fatto crollare tutte le certezze di Antonella Fiordelisi. Dopo Oriana, l’influencer si è vista sorpassare dalla sua “nemica”, e la tensione e la delusione l’hanno fatta scoppiare in lacrime. La delusione L’esito del televoto ha fatto crollare Antonella Fiordelisi che, chiamata da Alfonso Signorini nel confessionale, è scoppiata in lacrime «Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Qualsiasi cosa io faccia sono sempre giudicata in negativo, se litigo sono provocatoria, se non litigo faccio la vittima non so che devo fare». La lite poi nello studio del grande Fratello vip con Orietta Berti, durante la diretta di giovedì 16 marzo, di certo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 marzo 2023) Il pubblico del Grande Fratello Vip ha votato come seconda finalistaIncorvaia, una scelta che ha fattotutte le certezze diFiordelisi. Dopo Oriana, l’influencer si è vista sorpassare dalla sua “nemica”, e la tensione e la delusione l’hanno fattare in lacrime. La delusione L’esito del televoto ha fattoFiordelisi che, chiamata da Alfonso Signorini nel confessionale, èta in lacrime «Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Qualsiasi cosa io faccia sono sempre giudicata in negativo, se litigo sono provocatoria, se non litigo faccio la vittima non so che devo fare». La lite poi nello studio del grande Fratello vip con Orietta Berti, durante la diretta di giovedì 16 marzo, di certo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... justdonnalisi : RT @lushottie: finalista o non finalista comunque bisogna dire che un giorno ricorderemo questo grande fratello vip per antonella e per le… - blogtivvu : Micol Incorvaia in finale al GF Vip: la reazione di Matteo e Martina e la spiegazione di Giulia Salemi… - JJLisa90 : RT @lushottie: finalista o non finalista comunque bisogna dire che un giorno ricorderemo questo grande fratello vip per antonella e per le… - wallflowerwho : RT @lushottie: finalista o non finalista comunque bisogna dire che un giorno ricorderemo questo grande fratello vip per antonella e per le… - lushottie : finalista o non finalista comunque bisogna dire che un giorno ricorderemo questo grande fratello vip per antonella… -