Gf Vip, la reazione di Edoardo Donnamaria su Micol Incorvassi finalista: nessuno se lo aspettava (Di venerdì 17 marzo 2023) Edoardo Donnamaria, amico strettissimo di Micol Incorvaia, commenta così la sua vittoria al televoto che l'ha eletta finalista Il concorrente del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria, ha dovuto abbandonare la casa a seguito di una squalifica. Il gieffino era stato più volte avvisato dal conduttore che, in un ultimo colloquio privato avvenuto in confessionale, aveva invitato il ragazzo ad abbandonare il gioco se proprio non riusciva a moderarsi nei modi e toni. Il concorrente, per stare con i suoi amici e soprattutto con Antonella, non ha decido si preparare le valigie, ma l'ennesimo litigio con Antonella gli è stato fatale: abbandona la casa per una squalifica. Nonostante sia uscito, sappiamo benissimo che nella casa, in questo periodo, Edoardo ha sempre affermato ...

