GF Vip | la mamma di Antonella Fiordelisi scrive una lettera a Pier Silvio Berlusconi FOTO

(Di venerdì 17 marzo 2023) A seguito di quanto accaduto nel corso della puntata di ieri del GF Vip, ladiha deciso dire una. La donna ha esordito dicendo di essere semplicemente una madre preoccupata per la salute psicofisica di sua figlia. In seguito, poi, ha ripercorso un po’ le L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Grande Fratello Vip, la mamma della Fiordelisi scrive a Berlusconi - Rosa026820551 : @_soleilandia_ È VERO IL PADRE E LA MAMMA DI ANTONELLA SONO I PEGGIORI COME L EDUCAZIONE CHE HANNO DATO ALLA FIGLI… - Antonel45sck : RT @DonnaClick5: ?? #GFVIP7 - La mamma di #AntonellaFiordelisi scrive a #Berlusconi: 'Voglio che lasci la Casa'. L'attacco a #Signorini e #O… - DonnaClick5 : ?? #GFVIP7 - La mamma di #AntonellaFiordelisi scrive a #Berlusconi: 'Voglio che lasci la Casa'. L'attacco a… - Loredanataberl1 : RT @Laura06303485: #gfvip cca signora orietta dicendo guadagnati la pagnotta ccme ho fatto io si riferiva di non sare fissa su sscial e di… -

Gf, ladi Antonella Fiordelisi scrive a Pier Silvio Berlusconi: 'Signorini crudele, fatela uscire dalla casa' Daniele Dal Moro, perché è stato squalificato Cosa sappiamo La squalifica di ...Grande carrellata dinel prossimo weekend di Canale5. Nelle due puntate che verranno trasmesse, infatti, arriveranno ...con il campione di salto in lungo Andrew Howe accompagnato dalla sua...La madre in ansia, Milva Fiordelisi, scrive una lunga lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, esprimendo la sua preoccupazione per il benessere ...

Gf Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Pier Silvio Berlusconi: «Signorini crudele, fatela uscire da ilmessaggero.it

È tutto pronto per le nozze di Alena Seredova: come ogni sposa che si rispetti, la modella ha le idee ben chiare su come celebrare l’amore con il compagno Alessandro Nasi, che tre anni fa l’ha resa ...sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella Casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo ...