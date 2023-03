(Di venerdì 17 marzo 2023) GF VIP. Lunghissima la lettera che la madre della gieffinaha indirizzato a Piersilvioper via di quanto andato in onda nella puntata di ieri, giovedì 16 marzo, e che ha visto coinvolta proprio la gieffina che, in questa edizione del reality, è senza dubbio uno dei volti maggiormente noti. Masaràe qual è il contenuto della lettera che la madre dellaha scritto all’amministratore delegato di Mediaset? GF VIP,in crisi dopo l’uscita di Edoardo: ‘Non ce la faccio’ La lettera delladia Piersilvio“Caro Piersilvio, sono unapreoccupata per la salute ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Antonella Fiordelisi, la mamma scrive una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi: “GF Vip, autori e conduttore cru… - CorriereCitta : GF VIP, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Berlusconi: ‘Fate uscire mia figlia’, cosa è successo - NunziaBucci1 : Gf Vip 7, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi: “Preoccupata per la… - mariastefanias3 : - blogtivvu : Terzo finalista GF Vip, la mamma di Tavassi interviene: la mossa non convince i social #gfvip #incorvassi -

GF Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Pier Silvio Berlusconi Today.it

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, pochi minuti fa è intervenuto sui suoi profili social per dure la sua su quanto accaduto dopo la puntata del Gf Vip 7 andata in onda ... inclusi. La ...L’esordio è tutto un programma: “Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del Gf Vip, in qualità di ...