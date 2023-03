Gf Vip, i Genitori di Antonella: “Televoto? Non salvatela”. Poi l’attacco a Orietta e agli autori (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo le parole dell’opinionista Orietta Berti dette in studio ad Antonella, i Genitori della Fiordelisi non hanno gradito e hanno attaccato sia la cantante sia gli autori I Genitori di Antonella Fiordelisi non hanno gradito le parole dell’opinionista Orietta Berti alla figlia Antonella, che ieri ha perso al Televoto non classificandosi seconda finalista. Così il papà della vippona su Instagram ha chiesto ai fan di non votarla più, per la sua salute, visto che dentro la casa del GF Vip, l’influencer sta soffrendo, dopo l’uscita del fidanzato Edoardo Donnamaria. Leggi anche–> Antonella Fiordelisi, crisi notturna al GF Vip: cosa è successo dopo la puntata “Non sta passando un periodo facile a livello psicologico” e il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo le parole dell’opinionistaBerti dette in studio ad, idella Fiordelisi non hanno gradito e hanno attaccato sia la cantante sia glidiFiordelisi non hanno gradito le parole dell’opinionistaBerti alla figlia, che ieri ha perso alnon classificandosi seconda finalista. Così il papà della vippona su Instagram ha chiesto ai fan di non votarla più, per la sua salute, visto che dentro la casa del GF Vip, l’influencer sta soffrendo, dopo l’uscita del fidanzato Edoardo Donnamaria. Leggi anche–>Fiordelisi, crisi notturna al GF Vip: cosa è successo dopo la puntata “Non sta passando un periodo facile a livello psicologico” e il ...

