GF Vip | genitori di Antonella furiosi dopo televoto | «Non votiamo più»

Nel corso della puntata ieri del GF Vip, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia sono state chiamate in studio per ricevere l'esito del televoto, che avrebbe decretato la seconda finalista. Ebbene, questo titolo è spettato inaspettatamente a Micol. Antonella è rimasta molto male ed è apparsa piuttosto provata. dopo la messa in onda di tale scena, infatti, i genitori della ragazza hanno dato luogo a degli sfoghi piuttosto pesanti sui loro rispettivi profili social. Sia il papà sia la madre della Fiordelisi sono intervenuti comunicando contro il GF Vip per come stanno trattando e illudendo la loro figlia. Per tale ragione, è stata presa una drastica decisione.

