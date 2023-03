"GF Vip", Antonella Fiordelisi scoppia in lacrime: "Non ce la faccio più" (Di venerdì 17 marzo 2023) Serata particolarmente difficile per Antonella Fiordelisi al 'Grande Fratello Vip' , che nel giro di pochi attimi passa dalla possibilità di diventare la seconda finalista alla nomination, condita da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) Serata particolarmente difficile peral 'Grande Fratello Vip' , che nel giro di pochi attimi passa dalla possibilità di diventare la seconda finalista alla nomination, condita da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - angiuoniluigi : RT @leggoit: GF Vip, Micol in finale fa crollare Antonella che scoppia a piangere: «Mi sento debole e sola». Arriva l'affondo di Edoardo Ta… - leggoit : GF Vip, Micol in finale fa crollare Antonella che scoppia a piangere: «Mi sento debole e sola». Arriva l'affondo di… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Antonella in lacrime: 'Non ce la faccio più' #gfvip #antonella - ADelleNotizie : Anticipazioni Gf Vip 7, la madre di Antonella prende male il risultato del televoto #oriele #micol #drojette… -