Gf Vip, Antonella Fiordelisi chiama Orietta Berti "questa" e lei va su tutte le furie: "Te lo dico per l'ultima volta, guadagnati la pagnotta con il rispetto" (Di venerdì 17 marzo 2023) Momenti di tensione durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e l'opinionista Orietta Berti. Tutto è successo quando Fiordelisi è arrivata in studio per scoprire l'esito del televoto che ha scelto il secondo finalista del reality di Canale 5 e, rivolgendosi alla cantante, ha detto: "Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?". "Ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria", ha prontamente replicato Orietta, "tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l'inglese.

