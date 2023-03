Gf Vip 7, Stefano Fiordelisi al veleno su Orietta Berti: “Cantante mediocre, la dialettica non è il tuo forte” (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la quarantaduesima puntata del Gf Vip 7, durante la quale è stato decretato il secondo finalista di questa edizione del reality, la più lunga di sempre. A scontrarsi sono state Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, che per l’occasione si sono recate in studio, al cospetto del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Proprio quest’ultima, ha colto la palla al balzo per riprendere piuttosto severamente Antonella, con la quale non corre buon sangue, invitandola a guadagnarsi la pagnotta come fa lei dall’età di 18 anni e a rispettare tutti, senza mettere zizzania o prevaricare gli altri. Parole dure, che sono immediatamente arrivate alle orecchie di papà Stefano Fiordelisi, il quale sui social ha pubblicato degli sfoghi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la quarantaduesima puntata del Gf Vip 7, durante la quale è stato decretato il secondo finalista di questa edizione del reality, la più lunga di sempre. A scontrarsi sono state Antonella, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, che per l’occasione si sono recate in studio, al cospetto del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste Sonia Bruganelli e. Proprio quest’ultima, ha colto la palla al balzo per riprendere piuttosto severamente Antonella, con la quale non corre buon sangue, invitandola a guadagnarsi la pagnotta come fa lei dall’età di 18 anni e a rispettare tutti, senza mettere zizzania o prevaricare gli altri. Parole dure, che sono immediatamente arrivate alle orecchie di papà, il quale sui social ha pubblicato degli sfoghi ...

