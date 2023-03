Gf Vip 7, quarantaduesima puntata: Micol Incorvaia seconda finalista, momento di sconforto per Antonella Fiordelisi. In nomination… (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo 179 giorni trascorsi in Casa, il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini ha salutato i Vipponi in gara per l’inizio della quarantaduesima puntata. Al suo fianco le due opinioniste scelte per questa edizione: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio sempre presente la conduttrice social Giulia Salemi. Mancano solo due settimane e mezzo alla fine del programma. A decretare il secondo finalista, il televoto tra i sette nominati di questa settimana. Inizialmente si “salvano” Daniele e Onestini. Ancora in bilico Micol, Giaele, Nikita, Milena e Antonella. Subito dopo si è entrati nel vivo del game. Tutti gli uomini sono andati in camera da letto per volere del conduttore. In salotto sono rimaste così soltanto le donne del Gf Vip, “rivali tra di loro”. Il direttore di Chi ha infatti mostrato una clip ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo 179 giorni trascorsi in Casa, il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini ha salutato i Vipponi in gara per l’inizio della. Al suo fianco le due opinioniste scelte per questa edizione: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio sempre presente la conduttrice social Giulia Salemi. Mancano solo due settimane e mezzo alla fine del programma. A decretare il secondo, il televoto tra i sette nominati di questa settimana. Inizialmente si “salvano” Daniele e Onestini. Ancora in bilico, Giaele, Nikita, Milena e. Subito dopo si è entrati nel vivo del game. Tutti gli uomini sono andati in camera da letto per volere del conduttore. In salotto sono rimaste così soltanto le donne del Gf Vip, “rivali tra di loro”. Il direttore di Chi ha infatti mostrato una clip ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, quarantaduesima puntata: Micol Incorvaia seconda finalista, momento di sconforto per Antonella Fiordelisi… - CIAfra73 : Live 16 marzo 2023 · #GrandeFratelloVip7, 42ª puntata. Il #GFVip continua, condotto da Alfonso Signorini, in prim... - tvblogit : ??DIRETTA?? Tutto pronto per la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda stasera su Canale 5. Segui… - MCalcioNews : Grande Fratello Vip 7, quarantaduesima puntata: commenti a caldo - infoitcultura : Gf Vip 7, le anticipazioni della quarantaduesima puntata -