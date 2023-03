Gf Vip 7, Micol Incorvaia seconda finalista: la reazione live di Martina Nasoni e Matteo Diamante diventa virale (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarantaduesima puntata del Gf Vip 7, condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi si sono giocate la possibilità di conquistare il titolo di seconda finalista e provare così a vincere la settima edizione del reality. Le tre sono state accolte in studio da Alfonso Signorini, il quale ha annunciato che la seconda finalista del Gf Vip 7 è Micol Incorvaia. La notizia ha colto molti di sorpresa dal momento che in tanti si aspettavano di vedere già in finale Antonella o Nikita, che hanno un seguito molto vasto. Tra coloro che hanno reagito con sorpresa all’elezione di Micol come seconda finalista ci ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarantaduesima puntata del Gf Vip 7, condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della diretta, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi si sono giocate la possibilità di conquistare il titolo die provare così a vincere la settima edizione del reality. Le tre sono state accolte in studio da Alfonso Signorini, il quale ha annunciato che ladel Gf Vip 7 è. La notizia ha colto molti di sorpresa dal momento che in tanti si aspettavano di vedere già in finale Antonella o Nikita, che hanno un seguito molto vasto. Tra coloro che hanno reagito con sorpresa all’elezione dicomeci ...

