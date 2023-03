GF Vip 7 | la madre di Antonella Fiordelisi e le parole strazianti a Pier Silvio Berlusconi | “Per la salute psico-fisica di mia figlia spero che esca lunedì”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 marzo 2023) La puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri è stata oggetto di una forte polemica a causa degli atteggiamenti di alcuni concorrenti nei confronti die Nikita Pelizon. In particolare, l’opinionista Orietta Berti ha rivolto delleoffensive alla, definendola un’indegna fidanzata per Edoardo Donnamaria e ha accusanto le due di essere le più maleducate della Casa. La situazione è degenerata quandoha avuto un crollo emotivo, e il conduttore Alfonso Signorini e il concorrente Edoardo Tavassi hanno infierito sulla ragazza, accusandola di piangere perché Micol Incorvaia è diventata finalista al suo posto. Addirittura ladi Tavassi, Emanuela, ha fatto un post su Instagram per derideree il suo pianto. GF Vip 7, ...