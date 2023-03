“GF Vip 7”, è caos: tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi (Di venerdì 17 marzo 2023) News Tv. È stata sul serio un’edizione scoppiettante questa del “GF Vip 7”, complice forse il cast variegato e i continui colpi di scena. L’ultimo? Arriva dalla madre di Antonella Fiordelisi. Con una lunga lettera indirizzata a PierSilvio Berlusconi, la signora Milva ha puntato il dito contro l’intera squadra del “Grande Fratello Vip”, incluso Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto… leggi anche: Daniele Dal Moro, gesto choc contro Oriana Marzoli: pubblico chiede la squalifica leggi anche: “GF VIP” 7, Antonella Fiordelisi potrebbe ritirarsi ad un passo dalla finale “GF Vip 7”, è caos: tirato in ballo PierSilvio Berlusconi La mamma di Antonella Fiordelisi ha deciso di scrivere una lettera a ... Leggi su tvzap (Di venerdì 17 marzo 2023) News Tv. È stata sul serio un’edizione scoppiettante questa del “GF Vip 7”, complice forse il cast variegato e i continui colpi di scena. L’ultimo? Arriva dalla madre di Antonella Fiordelisi. Con una lunga lettera indirizzata a, la signora Milva ha puntato il dito contro l’intera squadra del “Grande Fratello Vip”, incluso Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto… leggi anche: Daniele Dal Moro, gesto choc contro Oriana Marzoli: pubblico chiede la squalifica leggi anche: “GF VIP” 7, Antonella Fiordelisi potrebbe ritirarsi ad un passo dalla finale “GF Vip 7”, èinLa mamma di Antonella Fiordelisi ha deciso di scrivere una lettera a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilsuperbo89 : Quindi in pratica stò caos è dovuto alle lamentele degli sponsor e degli inserzionisti. Tutto questo però stride co… - blogsicilia : #notizie #sicilia Lombardia, Feltri 'Questo caos non si confà al mio temperamento' - - IlKeating : Chiara Ferragni esce in mutande e scoppia il caos. Ha delle natiche tanto piatte da fare schifo e si concede pure i… - dilei_it : Sarà quel che sarà, ma io muoio dalla voglia di ascoltare l'intervista??. #belve #heatherparisi - CharlieFirpoo : @CathVoicesITA 1.Sono diabolici , proprio perché sono stati pagati per creare , alimentare caos e paura , perché co… -