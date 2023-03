GF Vip 7, Daniele Dal Moro viene squalificato: diretta censurata (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip si conferma un programma di successo, con momenti di tensione e spettacolo che spesso catturano l’attenzione del pubblico. Tuttavia, ci sono momenti in cui le cose sfuggono di mano e si verificano situazioni che non possono essere tollerate. È il caso di Daniele Dal Moro, concorrente del reality show che – proprio come Edoardo Donnamaria – è stato squalificato a seguito di un evento avvenuto con Oriana Marzoli. GF Vip 7, ecco il motivo della squalifica di Daniele dal Moro Dopo vari richiami e avvertimenti, il vippone ha usato espressioni volgari e ha tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento del programma. Durante la diretta, Daniele si è scagliato più volte contro Oriana, accusandola di infamarlo e farlo apparire ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip si conferma un programma di successo, con momenti di tensione e spettacolo che spesso catturano l’attenzione del pubblico. Tuttavia, ci sono momenti in cui le cose sfuggono di mano e si verificano situazioni che non possono essere tollerate. È il caso diDal, concorrente del reality show che – proprio come Edoardo Donnamaria – è statoa seguito di un evento avvenuto con Oriana Marzoli. GF Vip 7, ecco il motivo della squalifica didalDopo vari richiami e avvertimenti, il vippone ha usato espressioni volgari e ha tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento del programma. Durante lasi è scagliato più volte contro Oriana, accusandola di infamarlo e farlo apparire ...

