Gf Vip 7, Clizia Incorvaia svela cosa pensa realmente della relazione tra sua sorella Micol ed Edoardo Tavassi (Di venerdì 17 marzo 2023) Clizia Incorvaia non potrebbe essere più fiera della sorella minore, attualmente in gara al Gf Vip 7, Micol. Questo è quanto l’ex gieffina ribadisce e conferma dal giorno del suo primo ingresso attraverso la famosa porta rossa. La piccola delle Incorvaia è entrata in punta di piedi al game-show di Canale 5, ma ben presto ha creato attorno a sé un vero e proprio esercito di fan. A testimonianza di ciò, la super vittoria al televoto di ieri sera che l’ha spedita dritta in finale. Micol ha infatti battuto, e non di poco, due big di questa edizione: Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Qualcuno ha ipotizzato però che il suo successo derivi anche e soprattutto dalla relazione instaurata all’interno della Casa con il collega ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023)non potrebbe essere più fieraminore, attualmente in gara al Gf Vip 7,. Questo è quanto l’ex gieffina ribadisce e conferma dal giorno del suo primo ingresso attraverso la famosa porta rossa. La piccola delleè entrata in punta di piedi al game-show di Canale 5, ma ben presto ha creato attorno a sé un vero e proprio esercito di fan. A testimonianza di ciò, la super vittoria al televoto di ieri sera che l’ha spedita dritta in finale.ha infatti battuto, e non di poco, due big di questa edizione: Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Qualcuno ha ipotizzato però che il suo successo derivi anche e soprattutto dallainstaurata all’internoCasa con il collega ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Clizia Incorvaia svela cosa pensa realmente della relazione tra sua sorella Micol ed Edoardo Tavassi L’i… - francym97_ : RT @cryingwsel_: eccoci con la reunion tra clizia e adry volpe sempre più difficile x me superare l’edizione vip numero quattro ?? #ciavarr… - _acciohappiness : RT @cryingwsel_: eccoci con la reunion tra clizia e adry volpe sempre più difficile x me superare l’edizione vip numero quattro ?? #ciavarr… - cryingwsel_ : eccoci con la reunion tra clizia e adry volpe sempre più difficile x me superare l’edizione vip numero quattro ??… - ADelleNotizie : Anticipazioni Gf Vip 7, la reazione di Clizia Incorvaia virale #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele… -