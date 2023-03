GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi scoppia nella notte | “ecco quello che farò adesso”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Le ultime settimane che portano alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 si stanno rivelando piuttosto intense, in quanto dopo l’ultimo televoto che ha visto Micol Incorvaia essere proclamata seconda finalista di quest’anno,è letteralmente crollata. La bella schermitrice non ha digerito affatto la vittoria del gruppetto rivale e ha promesso di chiudere qualsiasi rapporto con loro fino a quando non terminerà l’avventura. Grande Fratello Vip 7:crolla dopo la diretta Il verdetto dell’ultimo televoto del Grande Fratello Vip è stato una mazzata per. La schermitrice ha subito mostrato la sua contrarietà arrivando a scontrarsi con Edoardo Tavassi, il quale si è detto sorpreso: “Ma tu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La famiglia di Antonella Fiordelisi si scaglia contro Orietta Berti e invita i fan a non votare più la salernitana. #Ant… - andreastoolbox : Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: 'Devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto, non con l'arroganza'… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi: 'Ti pentirai di chi il tuo stesso sangue' - NunziaBucci1 : Gf Vip 7, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi: “Preoccupata per la… -

... la mamma di Oriana ha colto l'occasione per dire la sua anche sulle due amate concorrenti della settima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando diFiordelisi e Nikita Pelizon : ...Sonia Bruganelli non ha mai risparmiato nessuno per difendere. GF, la lettera della mamma diper Pier Silvio Berlusconi A detta della mamma digli attacchi ricevuti ...Nuove sorprese, purtroppo dai risvolti negativi, per quanto riguarda il GF. Protagonista, dentro e fuori la Casa,Fiordelisi , in questo caso per sua madre . La donna, infatti, ...

Grande Fratello Vip 7: la rabbia di Orietta Berti e la lezione ad Antonella Fiordelisi Vanity Fair Italia

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, pochi minuti fa è intervenuto sui suoi profili social per dure la sua su quanto accaduto dopo la puntata del Gf Vip 7 andata in onda ieri sera. Nelle ...Tags: Antonella Fiordelisi Grande Fratello Vip 7 Pier Silvio Berlusconi Quando pensavamo di averle viste tutte, ecco che l'entourage di Antonella Fiordelisi segna un nuovo record: ora la difesa dei ...