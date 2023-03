Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi in crisi dopo l’esito dell’ultimo televoto: “Da fuori non si vede nulla, non merito di restare con queste persone” (Di venerdì 17 marzo 2023) Forte momento di sconforto per Antonella Fiordelisi dopo essersi vista sfuggire sotto agli occhi per la seconda volta un posto nella finalissima che andrà in onda lunedì 3 aprile. crisi maggiormente avallata dal fatto che ancora una volta il pass per la finale le è stato soffiato da un’altra sua nemica all’interno della Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero Micol Incorvaia. Un risultato che ha sorpreso un po’ tutti, dal conduttore, alle due opinioniste, ai concorrenti. Come dichiarato da Giulia Salemi, molto probabilmente si sono uniti i gruppi (leggasi fandom di Oriana Marzoli e gli Oriele) per votare la bionda influencer. televoto che ha letteralmente mandato “ai matti” anche il padre della Fiordelisi, tant’è che ha reagito in modo piuttosto piccato attraverso ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023) Forte momento di sconforto peressersi vista sfuggire sotto agli occhi per la seconda volta un posto nella finalissima che andrà in onda lunedì 3 aprile.maggiormente avallata dal fatto che ancora una volta il pass per la finale le è stato soffiato da un’altra sua nemica all’interno della Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero Micol Incorvaia. Un risultato che ha sorpreso un po’ tutti, dal conduttore, alle due opinioniste, ai concorrenti. Come dichiarato da Giulia Salemi, molto probabilmente si sono uniti i gruppi (leggasi fandom di Oriana Marzoli e gli Oriele) per votare la bionda influencer.che ha letteralmente mandato “ai matti” anche il padre della, tant’è che ha reagito in modo piuttosto piccato attraverso ...

