Germania: ok Bundestag a riduzione deputati a 630 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma che prevede una riduzione dei deputati, che in futuro non potranno essere più di 630. La legge presentata da Spd, Verdi e Fdp ha ottenuto la maggioranza ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Iltedesco ha approvato la riforma che prevede unadei, che in futuro non potranno essere più di 630. La legge presentata da Spd, Verdi e Fdp ha ottenuto la maggioranza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Germania: ok Bundestag a riduzione deputati a 630 - roberiez : ++ Germania: ok Bundestag a riduzione deputati a 630 ++ Nelle ultime elezioni ne sono stati eletti 736 - TgLa7 : #Germania: ok #Bundestag a riduzione deputati a 630. Nelle ultime elezioni ne sono stati eletti 736 - KaterCollective : RT @FFelice1983: ????#Scholz al Bundestag sui #migranti: chi non ha diritto di restare in Germania deve tornare “rapidamente” nel paese di pr… - FFelice1983 : ????#Scholz al Bundestag sui #migranti: chi non ha diritto di restare in Germania deve tornare “rapidamente” nel paese di provenienza -