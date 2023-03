GdF Salerno | scoperti 27 lavoratori “in nero” e 23 irregolari

Leggi su zon

(Di venerdì 17 marzo 2023) Senza sosta l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale dinel contrasto al lavoro sommerso, volto ad individuare situazioni di sfruttamento di manodopera per tutelare isia nei loro più basilari diritti previsti dalla legge, sia per i loro comportamenti lesivi per le casse dello Stato. Ed è proprio nel corso di un controllo della specie che, nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina hanno scoperto un’azienda del Vallo di Diano, operante nel settore alimentare, che utilizzava, in maniera intensiva, manodopera ine/o irregolare. Nello specifico, all’atto dell’accesso presso la ditta, dopo l’identificazione del personale presente, è statarinvenuta copiosa documentazione di natura extra-contabile, il cui successivo esame, supportato dalledichiarazioni acquisite dai ...