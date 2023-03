Gay adescati in chat | botte | sputi e insulti prima della rapina

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tre giovani in arresto, almeno 11 le vittime. Le segnalazioni arrivate da Roma e dintorni al servizio Gay Help ...

Contattavano giovani uomini attraverso un’applicazione social di incontri per poi rapinarli dei loro effetti personali ed in alcuni casi li costringevano a prelevare denaro dagli sportelli bancomat o ...I fatti sono accaduti nel territorio di Roma e dintorni. I tre sospettati contattavano le vittime su una chat di incontri per ragazzi gay, su cui avevano creato un profilo falso. All'appuntamento però ...